Potenza, l'analisi di Giuseppe Leonetti sui numeri dei rossoblu

Mentre stiamo giocando la nostra partita più importante, quella contro il Coronavirus, voltiamo lo sguardo indietro per analizzare il rendimento del Potenza nell’anno del suo centenario attraverso l'analisi dell'allenatore in seconda Giuseppe Leonetti.

EXCURSUS STORICO:

Il Potenza, nei suoi primi 100 anni di vita, ha militato per 78 volte in campionati nazionali, in particolare 28 volte in campionati di 3° livello (Serie C o equivalenti) e 5 volte in campionati di 2° livello (Serie B). Il miglior piazzamento in assoluto della storia del Potenza è il 5° posto durante il quinquennio in Serie B, in particolare nel campionato 1964/65. Nei campionati di Serie C invece, il miglior piazzamento è naturalmente la vittoria del campionato 1962/63 con 47 punti in 34 partite (65 punti con la “nuova” regola dei 3 punti a partita), mentre è da menzionare il 3° posto del campionato 1961/62 e i tre 5° posti dei campionati 1939/40-1946/47-1970/71. Sono inoltre sicuramente da citare le due promozioni più recenti ottenute in Serie C2, la prima nel campionato 1991/92 e la seconda con i play-off nel campionato 2006/07 dopo un ottimo 3° posto, ben vive nella memoria dei tifosi rossoblu.

CHE POTENZA!:

Nelle ultime due stagioni il Potenza è tornato a calcare i campi della terza categoria nazionale dopo un digiuno durato fino all’avvento del presidente Salvatore Caiata nell’estate 2017 e conseguente vittoria del campionato di Serie D 2017/18 con 81 punti conquistati sul campo. Nel campionato 2018/19 il Potenza chiude il campionato con un 5° posto e con una media punti di 1,58 - il miglior risultato dai campionati di Serie B del 1963/68. Quella che poteva essere considerato un risultato difficilmente eguagliabile, è stato già ampiamente superato dal 4° posto nell’attuale stagione 2019/2020 con 56 punti in 30 partite disputate ed una media punti di 1,87 quasi la migliore della sua storia in Serie C, seconda solo alla media punti del campionato 1962/63 che portò la squadra in Serie B.

SERIE C 2019/2020:

Ampliando lo sguardo ai tre gironi della Serie C e calcolando la media punti in funzione delle partite disputate, il Potenza si posiziona 8° nella classifica generale e comunque tra le quarte dei tre gironi è quella con la miglior media punti.

IL BIENNIO 2018/20:

A questo punto è curioso osservare il rendimento complessivo delle società di Serie C nel biennio 2018/20. Escludendo dal computo le squadre promosse in B e/o retrocesse il Potenza si posiziona al 4° posto in questa particolare classifica, con 113 punti conquistati in 66 partite ed una relativa media di 1,71 punti a partita, alle spalle solamente di Monza, Reggina e Piacenza, certificando l’impegno e la dedizione di un gruppo di lavoro straordinario.