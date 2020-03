Credito Sportivo, sospeso il pagamento delle rate fino a settembre

Il Credito Sportivo ha deciso di congelare il pagamento delle rate in scadenza fino a settembre (ogni situazione sarà valutata caso per caso).

La sospensione non comporterà costi aggiuntivi per il Cliente e potrà riguardare sia l’intera rata, comprensiva di capitale e interessi, sia la sola quota capitale, con il pagamento degli interessi alla scadenza prevista.

Potrà beneficiare della misura tutta la Clientela le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate (che verranno valutate caso per caso).