Antenucci: "Le nostre vite saranno cambiate. Niente sarà più scontato"

Mirco Antenucci, bomber del Bari con 20 centri in campionato in 29 apparizioni, ha risposto alle domande dei suoi tifosi nel consueto appuntamento "Ask to...".

"Ci tenevo a ringraziare tantissimo medici, infermieri e addetti al servizio sanitario che in questo momento stanno facendo qualcosa di eroico e straordinario. Vi prego di continuare così, perchè l’Italia ne ha bisogno. So che rischiate ogni giorno, siete i nostri eroi, siamo nelle vostre mani. Vi ringrazio davvero di cuore". E' questo il primo pensiero di Antenucci.

"Le nostre vite saranno sicuramente diverse dopo questo brutto momento. -continua il giocatore- Ogni piccolo gesto, come una passeggiata o una pizza fuori, un gelato, prima situazioni scontate, non lo saranno più sicuramente. Forse torneremo ad apprezzare più le piccole cose che forse avevamo tralasciato. Noi giocatori viviamo di emozioni; quando lo stadio e soprattutto la Curva, sono pieni lo avvertiamo e come. In alcune partite questo può essere un fattore determinante per la squadra, perché l’incitamento da parte della Nord, quando tifa con più forza, quando canta con più entusiasmo, oltre a farci piacere, ci da una carica sicuramente maggiore’.

Come passa le giornate Mirco: "Passo le giornate assieme a mia moglie Eleonora e le mie bimbe Camilla e Sofia; cerchiamo di passare il tempo cimentandosi in attività diverse, dal gioco alla cucina, i colori, i compiti; ci divertiamo a suonare e cantare, un pò di tutto. Mi ritengo molto fortunato, ho la mia famiglia accanto, le mie bimbe sono piene di energie e riescono a trasportarci nel loro mondo e ci tengono molto impegnati in tante attività".

Un tifoso chiede cosa prova quando il pubblico urla il suo nome dopo un gol: "Quando lo stadio urla il tuo nome è sempre un’emozione forte, lo è per tutti i calciatori, soprattutto per gli attaccanti. Ti trasmette una grande adrenalina, è il motivo per i sacrifici fuori dal campo, per i duri allenamenti. Il raggiungimento del gol è un piccolo traguardo che ti avvicina alla vittoria e c’è tantissima soddisfazione in questo".