Coronavirus. Mastella: "Non pagate affitti, chiamatemi come testimone"

Il coronavirus sta causando gravi disagi agli italiani sotto molti aspetti: dopo quelle sociali, con le limitazioni a contatti ed uscite, sono le conseguenze economiche a destare maggior preoccupazione per quando il tutto tornerà alla normalità.

Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, si è schierato a favore dei commercianti e dei cittadini con un post sul suo profilo Facebook:

"Mi scrivono: come facciamo a pagare il fitto dei negozi o delle case se non lavoriamo? Il Comune, ad ora non ve lo richiede e credo non lo farà. Agli altri dico: non pagate nessun fitto ai vostri affittuari e chiamatemi come vostro testimone. Non ci sarà nessun giudice onesto che vi condannerà. Va sospesa ogni cosa che faccia a cazzotti con questi giorni terribili".