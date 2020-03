Guido Bertolaso ricoverato al San Raffaele di Milano

Guido Bertolaso è stato ricoverato al San Raffaele di Milano. L'ex capo della protezione civile, ora consulente della Regione Lombardia per portare avanti il progetto dell'ospedale negli spazi della Fiera di Milano, sarebbe entrato in ospedale ieri sera.

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, dice: "Sentito ieri. Voce mi è sembrata tranquilla, l'ho sentito solo ieri e mi ha detto che aveva un po' di febbre e alcuni disturbi tipici di questa malattia. La voce mi è sembrata squillante e tranquilla. Però non so come stia rispetto a ieri".