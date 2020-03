Napoli, De Laurentiis non permette ai giocatori di lasciare l'Italia

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Aurelio De Laurentiis avrebbe preso la decisione di impedire a qualsiasi calciatore del Napoli di lasciare l'Italia per fare ritorno nelle proprie nazioni, dalle proprie famiglie.

A differenza di quanto visto quindi con Higuain, Pjanic ed altri casi simili in Serie A, il club azzurro non avrebbe intenzione di privarsi di alcun elemento della rosa, in vista di una eventuale ripartenza, che noi tutti ci auguriamo essere prossima.

Il Napoli è attualmente 6° in Classifica di Serie A, con 39 punti conquistati in 26 giornate. I partenopei occupano l'ultima casella utile per la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Europa League.