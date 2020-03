Coronavirus, Ashley Young elogia l'Italia: "Niente liti, c'è calma"

Ashley Young, nuovo giocatore dell'Inter, ha trovato qualche minuto per pubblicare, sul proprio profilo Twitter ufficiale, un messaggio di elogio rivolto all'Italia, in merito a come gli italiano stanno gestendo l'emergenza legata al contagio da Coronavirus (COVID-19).

"In Italia c'è una calma sorprendente anche nei supermercati, uno dei luoghi più pericolosi in questo momento. Quando si va a fare la spesa qui in Italia non ci sono lotte per il cibo e gli scaffali non sono mai vuoti. In quasi tutti i casi, di solito, è una sola persona che fa acquisti per tutta la famiglia, non si trova mai molta gente", questo il messaggio di Young.

Il giocatore poi aggiunge: "Non è orribile, stare al sicuro e tenere le persone a distanza in questo momento è un modo per salvare le vite, la propria e quella degli altri".