Bari, Frattali: "Grazie a medici e infermieri. Insieme ne usciremo"

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Frattali, portiere del Bari, ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi biancorossi:

"La voglia di tornare a calcare quel prato verde è tantissima...sono “solo” 15 giorni ma la nostalgia è tanta....Io mi sento un privilegiato in questo momento perché sto trascorrendo le mie giornate con le persone che amo ma sono vicino a tutti quelli che sono lontani da casa e dai loro cari a quelli che in questo momento fanno fatica a mandare avanti le loro attività ma soprattutto a tutte le persone che per colpa di un virus hanno perso padri,madri,nonni,zii, nel 2020 non è possibile tutto questo!!! Un grazie speciale a tutti i medici e infermieri che in questo momento stanno combattendo per noi la partita più importante da quando sono nato,dispiace stavolta non poter essere d’aiuto in campo ma sono sicuro che vinceranno questa battaglia per noi....Insieme ne usciremo e tornerà a splendere il sole ️ #restiamouniti #celafaremo"