Coronavirus. Salvemini: "C'è bisogno di misure straordinarie"

L'aggiornamento quotidiano del sindaco del capoluogo salentino, Carlo Salvemini, che informa la cittadinanza sulla situazione Coronavirus in città. Le sue parole:

Partiamo dati dati del giorno: a Lecce ci sono 30 casi positivi, uno in più rispetto a ieri, mentre in Provincia sono 164, quindi più tre rispetto ai giorni precedenti. La percentuale dei posti in terapia intensiva resta sotto controllo. Il Professore Lopalco ci ha detto, oggi, sulla base dell'andamento della curva epidemiologica, che siamo in una fase di discesa della stessa, questo però ci dice che non si deve allentare la prudenza e la scrupolosa osservanza delle misure di contenimento. E' chiaramente un riscontro positivo del provvedimento assunto a partire dall'11 marzo e si inizia a vederne i benefici in termine di riduzione dei contagi e anche delle persone che guariscono, però ovviamente sarà il Governo poi a determinare quelli che saranno i provvedimenti futuri, per ora resta vigente l'ultimo decreto con tutte le prescrizioni contenute.

I controlli delle Forze dell'ordine proseguono e ci sono riscontri sul fatto che la cittadinanza stia seguendo le indicazioni date, ieri sono state fermate 201 persone per il controllo delle auto-certificazioni con 1 di queste denunciata. Controllate anche 54 attività commerciali e tutte stavano rispettando le rigorose misure. Oggi ci stiamo concentrando per i controlli agli uffici postali in quanto è primo giorno di pagamento delle pensioni, dai primi riscontri la situazione è sotto controllo. Per quanto riguarda i controlli su strada abbiamo: 11 pattuglie la mattina, 11 il pomeriggio, 3 la sera e 1 la notte. Oggi ci sono posti di blocco sulla Lecce-Frigole, Lecce-San Cataldo e in zona Obelisco.

Situazione ospedali: c'è difficoltà a reperire i dispositivi di protezione individuale, inoltre anche il reagente per i tamponi è in quantità limitata e questo impedisce di fare più controlli dei circa 8-900 che si fanno quotidianamente. Ogni giorno ricevo richieste di aiuto da famiglie in grave difficoltà economica: ieri il Presidente Conte ha anticipato che ad Aprile ci sarà un "Cura Italia 2", quindi attendiamo fiduciosi questa nuova iniziativa che servirà ad immettere nel paese strumenti e risorse per aiutare chi è fortemente in affanno. La notizia per me più importante è ciò che ha detto Draghi, ex Presidente della Bce: la priorità assoluta è che le persone non perdano il lavoro, fornire reddito di base a chi l'ha perduto o a chi è in difficoltà perché siamo dentro una tempesta, la barca sulla quale ci troviamo prende acqua e molti si aggrappano per non cadere, altri sono scivolati e bisogna subito lanciare un salvagente per tirarli fuori dall'acqua. C'è bisogno di misure straordinarie che devono essere finanziate con più debito pubblico. Ieri ho parlato con altri sindaci e ho suggerito di proporre una dotazione aggiuntiva straordinaria del reddito di cittadinanza proprio per allungare la coperta dell'aiuto e del sostegno a chi è in difficoltà, chiaramente è solo una proposta che deve però arrivare al Governo.