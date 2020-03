Coronavirus. Benevento. Il bollettino del "San Pio" del 26 marzo

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento ha emesso il proprio bollettino giornaliero in merito all'emergenza coronavirus.

E' di 12 il numero dei ricoverati per Covid-19 presso il nosocomio cittadino. Di questi 3 sono in terapia intensiva e 3 in sub-intensiva; i rimanenti sono divisi tra i reparti di malattie infettive (5) e medicina interna (1).

Dei 12 pazienti ricoverati, 9 sono residenti nella provincia di Benevento mentre 3 appartengono ad altre province.