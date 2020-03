Coronavirus, Fonseca: "Nessuna fuga da Roma. Mi sento al sicuro"

L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha raccontato come sta vivendo la quarantena legata all'emergenza da contagio da Coronavirus (COVID-19), e lo ha fatto per l'emittente televisiva portoghese SIC.

"Esco di casa solo per andare al supermercato, negli ultimi cinque giorni mi è successo una volta sola. Mi dispiace molto per la persona morta in Portogallo a causa del Coronavirus, era una mia vecchia conoscenza ai tempi dell'Estrela Amadora".

Fonseca poi sottolinea: "Tornare in Portogallo? Qualche consiglio mi è arrivato ma non ci ho mai pensato su. A Roma mi sento al sicuro, il Club ci aiuta su tutto e ci sono le condizioni per risolvere qualsiasi problema. Qui, tra l'altro, abbiamo uno dei migliori ospedali per affrontare questa emergenza".