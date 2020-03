Del Piero: "Ripartenza a porte chiuse un passatempo per i tifosi"

Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera della Juventus, è stato intervistato da Radio 24 in diretta dagli Stati Uniti d'America: "Qui in California siamo partiti un po' in ritardo, la cosa è stata sottovalutata, ora la crescita dei contagiati è rapida", esordisce Alex sul tema Coronavirus.

"Se ci saranno le condizioni di un rientro senza pubblico che possa garantire la fine del campionato, giocare le partite a porte chiuse potrebbe essere un buon passatempo per tutti quei tifosi bloccati in casa per la quarantena", aggiunge Del Piero.