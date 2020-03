Coronavirus, smentita la bufala del video di TG3 Leonardo

Nelle ultime ore è divenuto virale un servizio mandato in onda durante il format televisivo "Leonardo", del TG3, dove si parlava di un virus geneticamente modificato in un laboratorio cinese, ottenuto combinando un coronavirus presente in una particolare specie di pipistrello cinese con uno che, invece, causa la Sars nei topi da laboratorio.

Sebbene quanto detto nel filmato sembri la quasi perfetta descrizione di ciò che stiamo vivendo oggi a causa del COVID-19, Enrico Bucci, docente alla Templey University in USA, epidemiologo di fama mondiale, ha smentito categoricamente qualsiasi tipo di legame tra quel servizio e l'emergenza che viviamo oggi.

Intervistato da RaiNews24, infatti, Bucci ha affermato: "Il virus creato nel 2015 non aveva capacità epidemica. Inoltre è indubbio che il Covid-19 non è stato creato in laboratorio ma è frutto di una selezione naturale".