Catania, Astorina: "Fiducioso sul futuro"

A TuttoMercatoWeb.com ha parlato il presidente del Catania, Gianluca Astorina. Queste le sue parole: "Non vogliamo nasconderci dietro alla situazione attuale anche perché fortunatamente i club che hanno palesato dei problemi sono stati pochi. Il sistema si può dire che abbia retto. Il Calcio Catania ha dei problemi da tempo che sono sempre stati affrontati e superati grazie al socio di maggioranza. Oggi anche questo socio è in una situazione molto critica e da qui nasce la situazione attuale. L’unico polmone rimasto a disposizione era il centro sportivo, Torre del Grifo, ma per le norme imposte dal Governo per il contenimento del Coronavirus è stato costretto a chiudere. Detto questo noi anche in questa situazione ci stiamo muovendo per cercare di risolvere il problema e sono fiducioso che a breve si possa arrivare ad una soluzione. Se ci arriveranno delle penalizzazioni le prenderemo perché ci sono delle regole e le accetteremo".