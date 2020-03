Bari, Costa: "Il mio idolo è Marcelo. In città mi trovo davvero bene"

Nell'ormai consueto appuntamento di "Ask to..", Filippo Costa ha risposto alle domande dei tifosi biancorossi:

‘Il mio idolo è Marcelo del Real Madrid, ma abbiamo caratteristiche un pò diverse, lui è un pò più forte di me, anzi diciamo anche molto più forte. Fin da piccolo però ho sempre ammirato Zanetti, il capitano dell’Inter; per costanza, non sbagliava mai, per professionalità mi ha sempre stupito.

In città mi trovo davvero bene; adoro il lungo mare e quando posso non perdo occasione di andare a farci una passeggiata con la mia famiglia. E poi a Bari si mangia davvero bene, soprattutto il pesce, davvero ottimo’.