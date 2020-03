Coronavirus. Salvemini: "A Lecce nessun caso nelle ultime 24 ore"

L'aggiornamento della situazione Coronavirus a Lecce città con i dati forniti dal sindaco del capoluogo leccese Carlo Salvemini. Queste le sue parole di oggi:

"Oggi siamo stati al Cimitero con monsignor. Seccia per un momento di ricordo per tutte le vittime di questo virus. E' stata un'occasione importante per ribadire lo spirito di comunità e unità delle istituzioni che sono vicine a quanti soffrono, a quanti piangono, a quanti operano per contenere gli effetti di questa disastrosa situazione che ormai attraversa tutto il nostro pianeta, fa impressione guardare la cartografia dei contagi che ormai non salva più nessuno. Basti pensare che secondo le stime diffuse nelle scorse ore circa 2 miliardi di persone sono costrette ad un isolamento fiduciario nella propria abitazione. L'Anci ha fissato per martedì alle 12 un minuto di raccoglimento con le bandiere a mezz'asta, sarà una cerimonia semplice per ricordare che nell'emergenza siamo tutti italiani pur con differenti situazioni.

Vi aggiorno sul dato della nostra città e della nostra provincia: 30 positivi nel capoluogo, siamo stazionari in quanto non si è registrato nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore, 177 in provincia, la percentuale di occupazione dei posti di terapia intensiva è intorno al 22% in Puglia e questo ci consente di poter gestire al meglio i ricoveri. Da lunedì ci sarà una consegna importantissima di dispositivi di protezione individuali che sono stati acquistati direttamente dalla regione per risolvere lo stallo che si è creato a livello della Protezione civile nazionale.

In queste ore proseguono i controlli delle Forze dell'ordine, questa mattina c'era anche un elicottero disposto per ordinare attività di pattugliamento del territorio. Ieri sono state controllate 98 persone fisiche con 2 verbali e 15 attività commerciali con un verbale. Mi giunge notizia che alcuni market impediscono l'ingresso ai clienti se non sono muniti di mascherina: è una decisione non autorizzata, i clienti non hanno obblighi di indossare la mascherina, ma il gestore deve garantire la distanza di sicurezza di 1 metro. Questa mattina c'è stata una situazione di assembramento alle Poste, ma poi sono stati organizzati per mantenere comunque la distanza richiesta.

Do notizia che mi è appena stata confermata dall'Ambasciata italiana in Montenegro che il nostro concittadino che era bloccato lì è in volo per tornare in Italia. L'Amministrazione Comunale non è ferma: abbiamo spostato le scadenze della Tari, abbiamo sospeso i termini di pagamento della Tosap per il mese di marzo e poi eventualmente prorogheremo se il decreto verrà rinnovato, abbiamo sospeso i pagamenti dei ticket sulle strisce blu e inoltre sospeso la retta degli asili nido. Avremmo voluto fare di più, ma non possiamo purtroppo perché i bilanci comunali sono in enorme sofferenza, per poter fare di più noi abbiamo bisogno del Governo e dell'Italia e quest'ultimo ha bisogno dell'Europa. Io sono d'accordo con Draghi: nessuno può essere lasciato solo ed è importante che in questo complicato momento della nostra storia, l'Unione Europea si mostri all'altezza del compito che le è assegnato che non può prescindere dai valori della solidarietà e dell'umanità. Serve un accordo in ragione della situazione economica complicatissima, bisogna tendere la mano a chi ne ha bisogno".