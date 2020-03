Coronavirus, Tokyo 2020 in primavera? Entro aprile le nuove date

Secondo l'agenzia di stampa Kyodo News in Giappone, il Comitato Olimpico Internazionale si sarebbe imposto un limite di tre settimane per decidere e comunicare le nuove date delle Olimpiadi Tokyo 2020.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate, inoltre, sembra che le federazioni sportive internazionali stiano spingendo per far iniziare i giochi in primavera (al momento sappiamo che l'unico punto fermo del CIO è quello di non andare oltre l'estate 2021 per la ripresa dei giochi).