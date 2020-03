Coronavirus, Juventus: Chiellini si muove per riduzione stipendi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in attesa di sapere se il Campionato di Serie A ripartirà o meno, la dirigenza della Juventus avrebbe parlato con Giorgio Chiellini, nel tentativo di trovare una soluzione al problema degli stipendi, in seguito all'emergenza legata al contagio da Coronavirus (COVID-19).

Secondo la rosea, Club e giocatore sarebbero arrivati a mettere nero su bianco tre diverse proposte: la prima opzione prevede il pagamento di marzo e la sospensione definitiva fino al rientro in campo. La seconda opzione dovrebbe prevedere la rinuncia di uno o due mesi di stipendio nel caso in cui il campionato venga sospeso in maniera definitiva. La terza soluzione sarebbe quella di rinunciare ad un mese e mezzo di stipendio, a prescindere dall'esito di questa sfortunata stagione.

La decisione dovrebbe essere comunicata entro la fine di questo mese.