Coronavirus. Salvemini: "A Lecce 6 casi in più"

Le parole del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, sull'andamento della pandemia di Coronavirus in città. Questi i suoi aggiornamenti sui dati cittadini, provinciali e regionali:

Iniziamo dai dati: in provincia abbiamo +38 casi positivi, nella Città siamo passati da 31 a 37, quindi 6 nuovi casi, questo non ci deve dare più preoccupazione, ci sono numeri che sono anche dovuti a dei rallentamenti nell'esito dei tamponi. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto di terapia intensiva siamo al 25%, quindi è ancora una percentuale che ci consente di gestire bene il tutto.

Per quanto riguarda i controlli delle Forze dell'Ordine: ieri 223 controlli di persone con 8 denunce, si stanno verificando situazioni di spostamenti per acquisto di generi alimentari fuori dal proprio comune e questo non si può fare, così come non si può andare molto lontani da dove si risiede. Bisogna fare riferimento alle attività commerciali di quartiere, le disposizioni parlano chiaro. Sono state controllate anche 114 attività. Ci sono diverse pattuglie davanti agli uffici postali, ma anche posti di controllo e posti di blocco in diverse aree della città, la presenza è assidua, costante e garantita.