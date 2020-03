Coronavirus. Benevento. Aggiornamento "San Pio": salgono i ricoverati

L'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento ha emesso il quotidiano aggiornamento delle ore 12 in merito al numero di ricoverati contagiati da coronavirus.

Sale a 17 il numero dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati presso il nosocomio cittadino. Di questi 14 sono residenti nella nostra provincia e 3 in altre province. Tre dei ricoverati, tutti della provincia di Benevento, sono in terapia intensiva; tre, sempre della nostra provincia, sono in terapia sub-intensiva; i rimanenti undici sono divisi tra il reparto di malattie infettive (10) e quello di medicina interna (1).