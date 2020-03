Potenza, la Curva Ovest scende in campo per la raccolta fondi

Con questa raccolta fondi, la Curva Ovest del Potenza vuole fare l’unica cosa che adesso si può: sostenere la nostra squadra, stavolta fatta dai nostri medici, i nostri infermieri e tutti gli operatori che in questo momento sono chiamati a fronteggiare questa emergenza sanitaria mondiale. Abbiamo deciso di contribuire alla raccolta fondi per l’emergenza COVID-19 delle due associazioni “Le Ali di Frida” e “ABAMAR – Associazione Malati Reumatici”, donando presidi ai reparti coinvolti dell’Ospedale S. Carlo di Potenza. C’è grande necessità di materiale e dispositivi di protezione per i nostri Eroi. Le donazioni fatte e il materiale acquistato verranno consegnati ai reparti dell’Ospedale della nostra città interessati da questa emergenza. Anche solo versando l’equivalente del biglietto per la nostra Ovest e il nostro Potenza possiamo fare una grande differenza: Noi Siamo Potenza. Questo è il momento di scendere tutti in campo con il cuore e la passione che ci hanno sempre contraddistinto. Banca Bcc Basilicata - Filiale di Potenza IT36T0859704200000050006214

Curva Ovest Potenza