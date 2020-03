Cavese, la squadra al fianco dei bisognosi: l'iniziativa benefica

Il campionato è fermo ma la Cavese è pronta a scendere in campo per dare il suo contributo. Stavolta non c'è nessun avversario da battere ma tante persone da aiutare per le difficoltà economiche che si aggiungono all'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus.

I calciatori della Cavese hanno, infatti, donato generi alimentari alle persone bisognose della città metelliana.

"Un piccolo gesto per una città che non ci ha fatto sentire mai soli"