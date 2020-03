Decaro a Conte: "Faremo la nostra parte, nessuno resterà indietro"

Nel corso della conferenza stampa tenuta dal premier Conte a Palazzo Chigi, è intervenuto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha presentato e commentato la nuova manovra del Governo che metterà a disposizione dei comuni 4,7 miliardi di euro per far fronte al benessere della comunità:

"Questa emergenza ha rideterminato le nostre priorità. La prima oggi è quella di permettere ai cittadini di poter sfamare i propri figli. In queste ore a noi sindaci arrivano centinaia di richieste da parte di tante famiglie che stanno vivendo difficoltà dal punto di vista economico e sociale. Abbiamo messo in campo tutte le energie che sono presenti nelle nostre comunità: dalle poche risorse disponibili nei comuni, alle donazioni delle grandi aziende e dei singoli cittadini, attraverso una rete straordinaria di volontari che lavora ogni giorno e stiamo dando la possibilità di portare generi alimentari e prodotti di prima necessità a chi ne ha bisogno. Questo provvedimento che abbiamo concordato in queste ore ci permette di dare una risposta velocissima da parte dei servizi sociali, una risposta immediata per dare la possibilità a tutte le persone che ne avranno bisogno di poter acquistare generi alimentare. Queste risorse saranno distribuite in base alla popolazione e all'indice di povertà della nostre comunità. Noi sindaci faremo ancora una volta la nostra parte, insieme alla nostra comunità per non lasciare indietro nessuno".