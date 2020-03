Irpinia: salgono a venti i positivi di oggi

E giunto da pochi minuti il secondo comunicato di giornata che porta a venti i contagiati di oggi in Irpinia: l’ASL di Avellino comunica che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati dall’AORN “Moscati” di Avellino su 3 persone, di cui:- 2 nel Comune di Ariano Irpino,- 1 nel Comune di Avella.Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagineepidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.