Spadafora: "Campionati riprendono il 3 maggio? Irrealistico"

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, anticipa quelle che saranno le decisioni del Governo in merito al prossimo Dpcm e che riguarderanno lo sport. In un'intervista a Repubblica lo stesso ha spiegato che il campionato non riprenderà ad inizio maggio, queste le sue parole:

"Ripresa del campionato il 3 maggio? E' irrealistico. Le squadre di Serie A hanno sbagliato perché quando era il momento di fermarsi non l'hanno fatto, ora devono capire che niente sarà più come prima. Domani proporrò di prorogare per tutto il mese di aprile il blocco delle competizioni sportive di ogni ordine e grado e ho intenzione di estendere la misura anche agli allenamenti. Fino ad ora non eravamo intervenuti su questo aspetto in quanto c'era ancora l'Olimpiade in piedi, ma ora che è rinviata possiamo farlo.

Dobbiamo capire che lo sport non è solo il calcio o la Serie A. Destinerò un piano straordinario di 400 milioni allo sport di base, alle associazioni dilettantistiche. Dalle società di Serie A mi aspetto delle richieste accompagnate da una volontà seria di cambiamento: le grandi società vivono in una bolla, a partire dagli stipendi milionari dei loro calciatori. Devono assolutamente capire che dopo questa crisi nulla potrà essere più come prima".