Coronavirus. Benevento. L'aggiornamento dell'Asl: invariati i contagi

L'Asl di Benevento ha emesso il bollettino quotidiano riguardante il numero dei contagiati da coronavirus nella provincia sannita: i pazienti affetti da covid-19 sono anche oggi 37.

Di questi 37 solo 3 sono in isolamento domiciliare; 15 pazienti sono ricoverati al "San Pio" di Benevento, 18 in altre strutture della provincia (che non vengono specificate dal comunicato dell'azienda sanitaria) mentre uno è ricoverato in struttura di altra provincia.

Questo il riparto per comune di appartenenza:

Airola 1

Benevento 8

Castelfranco in M. 1

Castelpoto 1

Ceppaloni 1

Cusano Mutri 3

Faicchio 1

Foglianise 1

Guardia Sanframondi 3

Moiano 1

Morcone 1

Pago Veiano 2

Paupisi 1

Pesco Sannita 1

San Giorgio del Sannio 2

San Salvatore Telesino 2

Santa Croce del S. 1

Sant'Agata de' Goti 2

Sassinoro 1

Telese 1

Torrecuso 1

Residenza da attribuire 1

Totale 37