Coronavirus. Benevento. Aggiornamento "San Pio": sono 26 i ricoverati

Sale il numero dei ricoverati per coronavirus presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento: sono ora 26 i pazienti affetti da covid-19 ricoverati presso la struttura cittadina. Ventuno di questi risiedono nella provincia di Benevento, i rimanenti in altre province.

Dei 26, 5 sono ricoverati in terapia intensiva, 8 in sub-intensiva, 9 nel reparto malattie infettive, 2 in medicina interna e 2 nell'area di isolamento Covid-19 dedicata.

Il comunicato emesso dall'A.O. San Pio specifica, inoltre, che dei 26 ricoverati, 3 pazienti provengono dalla Casa di Cura Villa Margherita di Benevento.