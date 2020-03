ACCADDE OGGI: Quella volta che il Bari perse a tavolino

Era il 29 marzo 1970, giorno di Pasqua. Il Bari allenato da Carli Matteucci scendeva in campo al Della Vittoria contro il Verona. Durante la sfida il pubblico di casa contestò in diverse diverse occasioni le decisioni dell'arbitro Torelli di Milano, rumoreggiando e lanciando sfottò e oggetti in campo. Durante l'intervallo il presidente De Palo affiancò le forze dell'ordine in prossimità delle tribune, nell'intento di calmare i tifosi intenzionati a invadere il campo.

La sfida terminò in parità con le reti di D'Amato per il Verona e Spadetto per il Bari. Al termine dell'incontro però un gruppo di sostenitori biancorossi aspettarono Torelli all'esterno dello stadio. Il giorno successivo il giudice sportivo squalificò per tre turni l'impianto sportivo e assegnò agli scaligeri la vittoria a tavolino.