Covid-19: nel Comune di Napoli i positivi salgono a 407

Sono 407 i positivi al Coronavirus nel Comune di Napoli. Questo il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 12:00 di oggi, domenica 29 marzo.

Diciannove in più rispetto a ieri. Di questi 407 sono 52 gli asintomatici, 108 i ricoverati in ospedale di cui 12 in terapia intensiva. 273 sono in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 24. I clinicamente guariti sono 65, 2 completamente guariti (negativi in due test consecutivi).

Il dato dei clinicamente guariti si riferisce a pazienti diventati asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica.Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica.