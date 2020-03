Coronavirus. Mastella: "Villa Margherita? Arrivati dati rassicuranti"

Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, con un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale, tranquillizza la cittadinanza beneventana sui risultati dei tamponi effettuati nella struttura "Villa Margherita", situate alle porte della città. Queste le parole del primo cittadino:

"Ricevo dalla unità di crisi regionale i nomi delle persone di Villa Margherita tra cui i residenti a BN contagiati dal coronavirus. Su 80 presi in considerazione, sono 10 che risiedono nella nostra città; 6 con lievi sintomi, 1 asintomatico e 3 nr. Benevento, quindi, nonostante errori eventuali da valutare, e non è mio compito, tiene. E tiene per un esemplare comportamento dei nostri cittadini, tranne esigue frange di immoralità, che è orgoglio del sud e della nazione. Orgoglioso di essere il vostro sindaco. Resistiamo e restiamo uniti".