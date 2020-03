Emergenza economica: le somme destinati a tutti i comuni molisani

Per far fronte all'emergenza Coronavirus, il governo ha deciso di stanziare una somma aggiuntiva di 400 milioni destinati ai buoni spesa da consegnare a chi è in difficoltà economica. Ad annunciarlo il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa di ieri sera. Questa sera, invece, è stata resa nota l'ordinanza del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Per quanto concerne la divisione della somma: una quota, circa l'80%, sarà destinata in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, il restante 20% invece in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale.

I buoni spesa saranno utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nella lista che ogni Comune dovrà poi rendere nota. La gestione sarà invece a cura dei servizi sociali che normalmente erogano questi tipi di provvidenze.

Di seguito si può leggere la somma destinata ad ogni Comune del Molise, il dato è chiaramente in euro:

Provincia di Campobasso

ACQUAVIVA COLLECROCE - 5.591,52

BARANELLO - 21.985,58

BOJANO - 68.229,29

BONEFRO - 11.137,01

BUSSO - 9.747,49

CAMPOBASSO - 303.699,95

CAMPOCHIARO - 5.392,56

CAMPODIPIETRA - 20.980,18

CAMPOLIETO - 7.532,37

CAMPOMARINO - 69.052,40

CASACALENDA - 16.993,77

CASALCIPRANO - 4.513,77

CASTELBOTTACCIO - 2.270,32

CASTELLINO DEL BIFERNO - 5.509,49

CASTELMAURO - 14.258,29

CASTROPIGNANO - 7.741,56

CERCEMAGGIORE - 35.581,54

CERCEPICCOLA - 6.002,08

CIVITACAMPOMARANO - 3.229,78

COLLE D'ANCHISE - 6.920,71

COLLETORTO - 16.565,41

DURONIA - 3.223,31

FERRAZZANO - 20.455,76

FOSSALTO - 11.505,58

GAMBATESA - 11.851,09

GILDONE - 7.399,48

GUARDIALFIERA - 9.385,05

GUARDIAREGIA - 6.764,15

GUGLIONESI - 44.063,71

JELSI - 17.071,64

LARINO - 51.132,06

LIMOSANO - 6.159,36

LUCITO - 5.736,57

LUPARA - 4.164,70

MACCHIA VALFORTORE - 4.906,57

MAFALDA - 10.685,65

MATRICE - 10.096,48

MIRABELLO SANNITICO - 18.199,62

MOLISE - 1.640,51

MONACILIONI - 4.548,70

MONTAGANO - 7.679,94

MONTECILFONE - 12.168,25

MONTEFALCONE NEL SANNIO - 13.767,82

MONTELONGO - 2.864,87

MONTEMITRO - 2.677,51

MONTENERO DI BISACCIA - 53.305,00

MONTORIO NEI FRENTANI - 3.475,09

MORRONE DEL SANNIO - 5.504,56

ORATINO - 12.299,68

PALATA - 14.350,67

PETACCIATO - 31.642,91

PETRELLA TIFERNINA - 9.117,99

PIETRACATELLA - 12.120,57

PIETRACUPA - 1.604,73

PORTOCANNONE - 22.115,05

PROVVIDENTI - 994,56

RICCIA - 44.408,51

RIPABOTTONI - 4.269,20

RIPALIMOSANI - 23.851,96

ROCCAVIVARA - 6.787,00

ROTELLO - 10.593,65

SALCITO - 6.265,79

SAN BIASE - 1.368,37

SAN FELICE DEL MOLISE - 5.300,69

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI - 11.071,99

SAN GIOVANNI IN GALDO - 4.878,16

SAN GIULIANO DEL SANNIO - 7.987,95

SAN GIULIANO DI PUGLIA - 9.454,53

SAN MARTINO IN PENSILIS - 43.074,93

SAN MASSIMO - 7.017,72

SAN POLO MATESE - 4.366,40

SANTA CROCE DI MAGLIANO - 39.806,47

SANT'ANGELO LIMOSANO - 3.029,23

SANT'ELIA A PIANISI - 15.540,66

SEPINO - 16.991,52

SPINETE - 10.592,03

TAVENNA - 5.828,72

TERMOLI - 236.745,86

TORELLA DEL SANNIO - 6.681,92

TORO - 11.592,30

TRIVENTO - 41.168,17

TUFARA - 7.864,97

URURI - 22.211,75

VINCHIATURO - 26.958,62

Provincia di Isernia

ACQUAVIVA D'ISERNIA - 3.370,03

AGNONE - 34.297,91

BAGNOLI DEL TRIGNO - 6.174,20

BELMONTE DEL SANNIO - 5.944,56

CANTALUPO NEL SANNIO - 6.270,11

CAPRACOTTA - 5.835,46

CAROVILLI - 9.934,56

CARPINONE- 9.890,96

CASTEL DEL GIUDICE - 2.188,00

CASTELPETROSO - 13.930,77

CASTELPIZZUTO - 1.572,70

CASTEL SAN VINCENZO - 3.734,75

CASTELVERRINO - 773,88

CERRO AL VOLTURNO - 10.528,10

CHIAUCI - 1.615,45

CIVITANOVA DEL SANNIO - 8.493,32

COLLI A VOLTURNO - 10.557,57

CONCA CASALE - 1.526,22

FILIGNANO - 4.707,80

FORLÌ DEL SANNIO - 5.032,03

FORNELLI - 16.661,23

FROSOLONE - 28.789,99

ISERNIA - 148.285,53

LONGANO - 6.210,36

MACCHIA D'ISERNIA - 9.229,99

MACCHIAGODENA - 16.639,41

MIRANDA - 8.746,39

MONTAQUILA - 17.674,59

MONTENERO VAL COCCHIARA - 4.434,26

MONTERODUNI - 15.137,67

PESCHE - 11.797,46

PESCOLANCIANO - 6.936,46

PESCOPENNATARO - 1.372,24

PETTORANELLO DEL MOLISE - 3.695,68

PIETRABBONDANTE - 5.569,07

PIZZONE - 2.481,16

POGGIO SANNITA - 5.686,04

POZZILLI - 17.658,63

RIONERO SANNITICO - 9.153,38

ROCCAMANDOLFI - 8.364,50

ROCCASICURA 520 - 4.441,97

ROCCHETTA A VOLTURNO - 8.413,72

SAN PIETRO AVELLANA - 3.659,14

SANT'AGAPITO - 11.364,99

SANTA MARIA DEL MOLISE - 6.327,60

SANT'ANGELO DEL PESCO - 3.008,21

SANT'ELENA SANNITA - 2.967,28

SCAPOLI - 6.046,59

SESSANO DEL MOLISE - 5.577,00

SESTO CAMPANO - 17.970,58

VASTOGIRARDI - 5.166,92

VENAFRO - 83.517,11