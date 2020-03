Coronavirus, buoni spesa: le somme per i comuni di Foggia e provincia

Per far fronte all'emergenza Coronavirus, il governo ha deciso di stanziare una somma aggiuntiva di 400 milioni destinati ai buoni spesa da consegnare a chi è in difficoltà economica. Ad annunciarlo il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa di ieri sera, con l'ufficialità arrivata poi a seguito dell'ordinanza del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Per quanto concerne la divisione della somma: una quota, circa l'80%, sarà destinata in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, il restante 20% invece in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale.

I buoni spesa saranno utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nella lista che ogni comune dovrà poi rendere nota. La gestione sarà invece a cura dei servizi sociali che normalmente erogano questi tipi di provvidenze.

Di seguito si può leggere la somma destinata ad ogni comune della provincia di Foggia, il dato è chiaramente in euro:

1. Accadia 19.678,15

2. Alberona 9.243,66

3. Anzano di Puglia 11.401,12

4. Apricena 122.310,62

5. Ascoli Satriano 53.928,97

6. Biccari 23.122,87

7. Bovino 26.397,66

8. Cagnano Varano 69.956,93

9. Candela 24.035,88

10. Carapelle 62.643,88

11. Carlantino 9.320,66

12. Carpino 38.910,27

13. Casalnuovo Monterotaro 12.875,25

14. Casalvecchio di Puglia 17.806,57

15. Castelluccio dei Sauri 18.624,26

16. Castelluccio Valmaggiore 11.623,64

17. Castelnuovo della Daunia 12.652,87

18. Celenza Valfortore 13.542,11

19. Celle di San Vito 1.331,77

20. Cerignola 582.277,74

21. Chieuti 15.559,62

22. Deliceto 30.158,41

23. Faeto 5.723,96

24. Foggia 1.142.277,50

25. Ischitella 41.057,73

26. Isole Tremiti 3.368,63

27. Lesina 60.118,13

28. Lucera 289.141,94

29. Manfredonia 502.608,69

30. Mattinata 53.932,93

31. Monteleone di Puglia 8.764,58

32. Monte Sant'Angelo 105.042,67

33. Motta Montecorvino 5.311,34

34. Ordona 25.987,23

35. Orsara di Puglia 22.096,93

36. Orta Nova 166.971,22

37. Panni 6.243,79

38. Peschici 42.862,51

39. Pietramontecorvino 23.319,52

40. Poggio Imperiale 24.554,94

41. Rignano Garganico 17.289,62

42. Rocchetta Sant'Antonio 15.026,19

43. Rodi Garganico 33.053,21

44. Roseto Valfortore 10.152,43

45. San Giovanni Rotondo 213.762,55

46. San Marco in Lamis 116.660,09

47. San Marco la Catola 9.401,74

48. San Ncandro Garganico 146.588,25

49. San Paolo di Civitate 55.332,89

50. San Severo 494.776,66

51. Sant'Agata di Puglia 14.882,09

52. Serracapriola 37.429,22

53. Stornara 57.392,50

54. Stornarella 48.633,09

55. Torremaggiore 155.706,77

56. Troia 58.482,72

57. Vico del Gargano 68.763,17

58. Vieste 128.301,16

59. Volturara Appula 3.466,35

60. Volturino 14.856,78

61. Zapponeta 34.743,09