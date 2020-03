Solidarietà alimentare, i fondi destinati ai comuni novaresi

Era stato preannunciato e nella serata di ieri è giunta anche la firma sull'ordinanza che destina l'anticipo del fondo di solidarietà comunale che verrà destinato al sostegno alimentare per le famiglie a più basso reddito e che sarà gestito direttamente dai Comuni, che meglio conoscono le realtà di zona di ogni pezzetto della nostra Italia. 400 milioni di euro l'ammontare del sussidio, erogati dalla protezione civile e suddivisi parte in base alla popolazione dei rispettivi comuni (per una quota dell'80%, 320 milioni) e la restante quota in base al reddito pro capite di ciascun comune rispetto al valore medio nazionale per intervenire in maniera più incisiva laddove più ce n'è bisogno.

E' già stata stilata anche una lista dei comuni con il relativo sussidio che verrà destinato a queste opere di solidarietà alimentare, di seguito riportiamo le voci relative ai comuni novaresi che più ci interessano da vicino, con la destinazione in euro degli aiuti in questo periodo emergenziali dovuto al COVID-19 (l'ultima colonna dello schema è quello riferito al sussidio che verrà erogato):