Coronavirus. Salvemini: "A Pasqua e pasquetta si resterà a casa"

Il classico aggiornamento del Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, che informa sulla situazione Coronavirus in città, ma anche in provincia. Queste le sue parole:

I dati diffusi ieri dalla Protezione Civile non segnalavano nuovi casi positivi nella nostra Provincia e di conseguenza nella nostra città, possibile che ci sia stato qualche ritardo nella comunicazione dei tamponi, probabile che i dati di oggi comprenderanno anche quelli di ieri, quindi non dobbiamo preoccuparci se oggi il numero sarà più alto. L'andamento della curva è stabile e questa è una buona notizia. Ieri tramite un volo sono state consegnate 42 mila mascherine ed è solo una piccola parte di un carico più grosso in arrivo nelle prossime ore, come confermato dal Presidente della Regione.

Per quanto riguarda i controlli delle Forze dell'Ordine: ieri controllate 119 autocertificazioni delle quali 2 sono state contestate, è partito un maggiore controllo nelle marine come vi avevo detto ieri. Questa mattina ci è stato segnalato traffico improprio lungo le direttrici verso Torre Chianca: se qualcuno pensa di voler trascorrere le ore di Pasqua e Pasquetta nelle proprie case al mare devo dirvi che non sarà consentito, le disposizioni del governo verranno confermate per i prossimi 15 giorni, non ci sarà opportunità di raggiungere le spiagge o le campagne per un pic nic di svago e di sfogo. Dobbiamo mantenere i provvedimenti di distanziamento sociale e per questo a partire già dalle prossime ore il controllo sarà rafforzato ulteriormente.

Per quanto riguarda i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari(qui le somme per ogni comune): in mattinata la giunta darà l'ok e metteremo a disposizione i buoni spesa. La priorità va ai nuclei famigliari che non hanno già un aiuto sociale da parte dello Stato come reddito di cittadinanza, Rei, ammortizzatori sociali. Verrà predisposto una manifestazione d'interessa rivolti ai negozi che vogliono ritirare i buoni spesa messi a disposizione dal comune. Nelle prossime ore vi comunicheremo tutta la procedure e i numeri di telefono ai quali bisognerà rivolgersi. Ho letto un po' di polemiche sulla cifra stanziata, ma bisogna dire che questo è solo una piccola parte urgente di un ben più strutturato decreto che verrà poi approvato nei prossimi giorni.