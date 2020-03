Leonardi: "Il Catania è un sogno. Io al timone del club? Chissà..."

Il presidente della Sicula Leonzio, Giuseppe Leonardi, esce allo scoperto in un'intervista a La Sicilia: "I tifosi chiedono sempre di comprare il Catania, anche gli imprenditori lanciano battutine. Mi piacerebbe, ma Lentini non la lascerei, la Sicula potrebbe diventare un club da supporto all'attività della società catanese. Io e Pulvirenti, però, non abbiamo mai parlato di trattative concrete. Torre del Grifo Village? Il Village ha costi enormi per un club di Serie C. Al Cibalino coi restauri si potrebbe creare una scuola di talenti isolani".