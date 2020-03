Catania, Di Natale: "Faremo l'impossibile per salvare la società"

Lunga intervista al quotidiano "La Sicilia" per l'amministratore delegato del Catania, Giuseppe Di Natale: "Il problema coronavirus ha reso più complicata una situazione già compromessa. E dire che la squadra si era ripresa vincendo pure 3 partite fuori casa". Sulla vendita: "Non voglio entrare nei particolari e parlerò solo quando ci sarà una certezza. Pensiamo al presente". Ripresa? "Non so se i campionati potranno ripartire. Ho fiducia nel presidente di Lega Francesco Ghirelli". E sul nodo stipendi: "Stiamo cercando di rivolvere i problemi uno per volta. Torre del Grifo? La sospensione delle rate è una buona notizia".