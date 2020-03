Coronavirus. Benevento. Aggiornamento "San Pio": sono 28 i ricoverati

Sono 28 i pazienti affetti da covid-19 ricoverati presso il "San Pio" di Benevento: a comunicarlo è la stessa azienda ospedaliera con il bollettino odierno delle ore 12.

Dei 28 ricoverati, 22 risiedono in provincia di Benevento e 6 in altre province; 4 sono ricoverati in terapia intensiva, 11 in sub-intensiva, 11 nel reparto malattie infettive ed, infine, 2 nell'area isolamento covid presso il p.s..

L'azienda ospedaliera precisa, inoltre, che tali dati "si riferiscono esclusivamente ai ricoveri ospedalieri presso l'A.O.R.N. "San Pio" e tengono conto di pazienti residenti nella provincia di Benevento e nelle altre province. Per una reportistica dettagliata relativa ai positivi covid 19 della provincia di Benevento bisogna far riferimento al bollettino dell'ASL di Benevento".