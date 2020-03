Coronavirus, buoni spesa: le somme per i comuni della provincia BAT

Per far fronte all'emergenza Coronavirus, il governo ha deciso di stanziare una somma aggiuntiva di 400 milioni destinati ai buoni spesa da consegnare a chi è in difficoltà economica. Ad annunciarlo il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa di ieri sera, con l'ufficialità arrivata poi a seguito dell'ordinanza del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Per quanto concerne la divisione della somma: una quota, circa l'80%, sarà destinata in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, il restante 20% invece in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale.

Per quanto riguarda la provincia BAT, ecco come verrà ripartita la somma:

1. Andria 953.254,81

2. Barletta 852.014,79

3. Trani 479.994,20

4. Bisceglie 486.665,82

5. Canosa di Puglia 279.385,76

6. Margherita di Savoia 101.836,91

7. Minervino Murge 79.147,85

8. San Ferdinando di Puglia 130.987,52

9. Spinazzola 53.543,15

10. Trinitapoli 139.971,92