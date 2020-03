Coronavirus, buoni spesa:le somme per i comuni della provincia di Bari

Per far fronte all'emergenza Coronavirus, il governo ha deciso di stanziare una somma aggiuntiva di 400 milioni destinati ai buoni spesa da consegnare a chi è in difficoltà economica. Ad annunciarlo il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa di ieri sera, con l'ufficialità arrivata poi a seguito dell'ordinanza del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Per quanto concerne la divisione della somma: una quota, circa l'80%, sarà destinata in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, il restante 20% invece in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale.

I buoni spesa saranno utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nella lista che ogni comune dovrà poi rendere nota. La gestione sarà invece a cura dei servizi sociali che normalmente erogano questi tipi di provvidenze.

Di seguito si può leggere la somma destinata ad ogni comune della provincia di Bari (il dato è in euro):

1. Acquaviva delle Fonti 153.788,80

2. Adelfia 137.068,66

3. Alberobello 79.201,71

4. Altamura 631.433,77

5. Bari 1.980.186,53

6. Binetto 18.726,69

7. Bitetto 97.247,80

8. Bitonto 480.842,82

9. Bitritto 84.065,80

10. Capurso 132.225,95

11. Casamassima 157.607,17

12. Cassano delle Murge 120.191,72

13. Castellana Grotte 147.968,80

14. Cellamare 48.572,79

15. Conversano 202.226,09

16. Corato 417.184,12

17. Gioia del Colle 215.767,82

18. Giovinazzo 153.741,43

19. Gravina in Puglia 400.810,91

20. Grumo Appula 114.764,82

21. Locorotondo 109.774,49

22. Modugno 310.922,86

23. Mola di Bari 207.176,38

24. Molfetta 450.810,95

25. Monopoli 386.992,76

26. Noci 151.481,45

27. Noicattaro 208.482,70

28. Palo del Colle 188.130,82

29. Poggiorsini 13.897,86

30. Polignano a Mare 140.768,06

31. Putignano 198.897,27

32. Rutigliano 161.373,95

33. Ruvo di Puglia 219.648,94

34. Sammichele di Bari 46.657,80

35. Sannicandro di Bari 87.691,91

36. Santeramo in Colle 232.368,57

37. Terlizzi 232.234,19

38. Toritto 72.614,76

39. Triggiano 216.823,97

40. Turi 102.271,06

41. Valenzano 135.880,74