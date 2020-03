Coronavirus. Benevento. Aggiornamento dell'Asl per il Sannio: +32 casi

E' di 69 il numero dei pazienti affetti da Covid-19 nella provincia di Benevento. A comunicarlo a l'Asl sannita con il bollettino delle ore 12.

Di questi 3 sono in isolamento presso il proprio domicilio, 21 sono ricoverati presso l'A.O. San Pio, 44 si trovano in altre strutture e 1 è ricoverato in altra provincia.

Per la città di Benevento i casi sono 19: 4 di questi pazienti sono ricoverati al San Pio mentre altri 15 in altre strutture.

Questa la divisione per comuni:

Airola 1

Benevento 19

Bucciano 1

Calvi 1

Castelfranco 1

Castelpoto 1

Ceppaloni 1

Circello 2

Cusano Mutri 4

Faicchio 1

Foglianise 1

Guardia Sanframondi 2

Montesarchio 1

Moiano 1

Morcone 1

Pago Veiano 4

Paolisi 4

Paupisi 1

Pesco Sannita 1

Pontelandolfo 1

San Giorgio del Sannio 3

San Lorenzo Maggiore 1

San Marco dei C. 1

San Salvatore Tel. 3

Santa Croce del S. 1

Sant'Agata dei Goti 2

Sassinoro 1

Telese 1

Torrecuso 3

residenza da attribuire 1

Totale 69