Napoli, Milik al bivio: rinnovo o cessione

Il futuro di Arek Milik al Napoli è in bilico. Con il contratto in scadenza nel giugno 2021, club e calciatore dovranno accordarsi per trovare una soluzione opportuna per entrambe le parti.

Come sottolinea oggi la Gazzetta dello sport:

"Il centravanti sembra proprio intenzionato a cambiar aria, a cercare nuovi stimoli altrove. A Napoli lui e la sua compagna Jessica stanno bene, però a volte senti l’esigenza di nuove scommesse. Il club lo ha atteso dopo due infortuni gravissimi e lui lo sa e ha dimostrato gratitudine anche tornando a certi livelli.E non era semplice riprendere, calcolando che con i due crociati delle ginocchia rotti ci sono stati atleti che hanno smesso di giocare. Insomma anche se le strade si divideranno, col club non pare ci sia una frattura. E non è detto ancora che non possano esserci sorprese, visto che presto le prospettive cambieranno in maniera sostanziale: per il calcio,come per tutte le altre attività professionali e sociali.

"Quello che Aurelio De Laurentiis e il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli hanno chiaro e che se Milik vorrà restare ancora in azzurro, dovrà comunque prolungare il suo contratto in scadenza nel 2021"