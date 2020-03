La denuncia di Pino Guardabascio: "Rinchiuso in camera senza tampone"

Una denuncia pesante, pubblicata attraverso facebook, quella del forte centravanti Pino Guardabascio, da giorni allettato ma ancora non sottoposto a tampone.

Pubblichiamo il post del nove rosso di Ariano Irpino, da quest'anno in forza all'Apice:

"Assurdo!!! Nemmeno oggi vengono a farmi il tampone.... inizialmente mi hanno detto di stare chiuso nella stanza fino a quando sarebbero venuti senza darmi una data precisa..... mi sono incazzato come una bestia e si sono ripresi per l’ennesima volta i dati dicendo che verranno domani, poi si sono giustificati dicendo che oggi non faranno tamponi a nessuno perché non ci sono e perché l’asl ieri sera aveva comunicato di non farli oggi.... insomma non sapeva che dire!Ho avuto la febbre dal 6 al 10 marzo, poi di nuovo dal 13 al 18 e la seconda volta è stata devastante....ho dormito per due giorni, non riuscivo a tenere gli occhi aperti, poi ho cominciato ad avere difficoltà a respirare con dolori al petto, infine perdita di gusto e olfatto che ancora non recupero.

Ho chiamato tutti i numeri indicati: quello nazionale, quello regionale, il medico di base, numero asl, il 118 e infine anche i carabinieri.... non si è fatto vedere nessuno e non mi ha chiamato nessuno fino ad oggi. L’unica cosa che chiedevano era se avessi crisi respiratorie importanti, siccome avevo “SOLO” difficoltà a respirare hanno ritenuto opportuno non fare nulla!!! Sono rinchiuso in una cameretta da più di 10 giorni, l’unica cosa che mi hanno detto di fare senza sapere se sono positivo o negativo, per il resto ABBANDONO TOTALE!!! Ho provato a sentire pareri di diversi medici, ho fatto ricerche su siti attendibili, purtroppo non c’è chiarezza... informazioni contrastanti, chi dice che si è contagiosi per 14 giorni dalla manifestazione dei sintomi, chi dice che lo si è anche dopo la scomparsa dei sintomi... insomma ci si ritrova in balia delle onde, una cosa però l’ho capita : BISOGNA FARE I TAMPONI A TUTTI!!!

Io sono stato coscienzioso e mi sono isolato senza sapere di essere o meno positivo, ma ci sono tante persone asintomatiche che vanno in giro a contagiare gli altri senza saperlo! Poi ci meravigliamo dei numeri impressionanti di morti e contagiati che ogni giorno travolgono gli italiani....Continuiamo a cantare dai balconi e a scrivere che ce la faremo, con la disorganizzazione degli ospedali e l’assenza totale dello Stato la vedo molto dura.....per uscire da questo incubo ci vuole solo la dittatura come la Cina!!!"