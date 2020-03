Benevento. Avviso per fornitura pasti per chi ha disagi economici

Il Comune di Benevento ha pubblicato l'avviso "per la fornitura di pasti caldi a nuclei familiari e persone senza fissa dimora in condizioni di grave disagio economico causata e/o aggravata dall’ emergenza epidemiologica da COVID 19".

Il Comune di Benevento intende attivare un servizio straordinario e temporaneo, per il periodo di 30 giorni decorrenti presumibilmente da 05.04.2020, eventualmente prorogabile, teso a garantire la fornitura di n. 260/265 pasti giornalieri a favore delle persone indigenti in stato di necessità a causa della difficoltà economica causata e/o aggravata dall’emergenza epidemiologica del COVID 19, anche a mezzo consegna a domicilio ove tra i beneficiari vi dovessero essere contagiati o persone in quarantena o impossibilitati a recarsi presso le sedi di smistamento, che versano cioè in stato di bisogno o in situazioni di rischio o di abbandono familiare o di emarginazione sociale, purché residenti nel territorio del Comune di Benevento, e dei senza fissa dimora censiti dalle Associazioni di Volontariato più rappresentative operanti sul territorio.

La misura è destinata:

ai cittadini residenti nel Comune di Benevento, che versano in stato di indigenza ovvero di bisogno o in situazioni di rischio o di abbandono familiare o di emarginazione sociale, e le persone che, a seguito della crisi economica generata dall’epidemia da COVID – 19, vivono un temporaneo stato di difficoltà atto a garantire il necessario sostentamento per sé ed il proprio nucleo familiare;

i predetti destinatari dovranno dichiarare che non USUFRUISCONO DI ALTRE FORME DI SOSTEGNO AL REDDITO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA (Reddito di cittadinanza, REI, pensioni di invalidità, cassa integrazione, etc.) e dichiarare di non avere un ISEE superiore a € 5.000,00;

I senza fissa dimora, stabilmente presenti nel Comune di Benevento, censiti dalle Associazioni di Volontariato più rappresentative operanti sul territorio a sostegno dei soggetti fragili e degli ultimi e precisamente Protezione Civile, Croce Rossa Italiana-Comitato di Benevento, Misericordia di Benevento e l’Associazione di volontariato “Sentinelle della Carità”;

La presente misura non è cumulabile con altre misure di prossima attivazione ed in particolare con i Voucher Sociali.

Per quanto riguarda i beneficiari questi saranno individuati in due modi:

D’Ufficio:

- i senza fissa dimora segnalati dalle Associazioni sopra citate che forniranno al Settore Servizi al Cittadino l’elenco con tutti i dati necessari per la presa in carico e l’attivazione dell’intervento.

- i casi di conclamata indigenza già in carico al Servizio Sociale del Comune di Benevento previa valutazione socio ambientale del Servizio Sociale professionale.

Su istanza di parte:

Coloro che presentano i requisiti di accesso di cui all’art. 2 comma 1 e non rientrano nelle fattispecie di cui sopra, possono inoltrare richiesta secondo le seguenti modalità:

contattando telefonicamente il Servizio Sociale del Comune di Benevento ai recapiti 0824/772685- 606 -668 dal 01.04.2020 al 04.04.2020 nei seguenti orari: 09.00 – 13.00;

trasmettendo l’istanza, redatta su apposito modulo, allegato al presente avviso e scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Benevento, al seguente indirizzo e.mail: emergenzacovid@comunebn.it.

La valutazione delle istanze sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

PRESENZA DI RETE FAMILIARE

STATO DI DISOCCUPAZIONE/INOCCUPAZIONE

STATO DI NECESSITA’ (stato di indigenza, situazioni di rischio o di abbandono familiare o di emarginazione sociale, temporaneo stato di difficoltà atto a garantire il necessario sostentamento per sé ed il proprio nucleo familiare)

SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA

Le richieste, nelle modalità sopra rappresentate, possono essere effettuata dal 30.03.2020 fino alle ore 12.00 del 03.04.2020. L’esito agli interessati sarà dato con le stesse modalità della presentazione delle istanze.

Le eventuali richieste in eccedenza rispetto al numero di pasti distribuibili o che perverranno oltre il termine fissato dal presente avviso, saranno inserite in una lista d’attesa da utilizzare, secondo l’utile collocazione nella lista, nel caso di una ulteriore disponibilità di pasti e/o di eventuali rinuncia dei beneficiari ammessi.

La distribuzione giornaliera di pasti caldi in favore dei destinatari dell’intervento sarà garantita mediante individuazione di tre punti di distribuzione individuati dal Settore Servizi al Cittadino del Comune, dislocate in punti nevralgici della Città di Benevento, e/o a domicilio.

Per la distribuzione dei pasti ci si avvarrà della collaborazione delle seguenti Associazioni di Volontariato: Protezione Civile di Benevento; Croce Rossa Italiana di Benevento, Misericordia di Benevento e l’Associazione di Volontariato “Sentinelle della Carità” che hanno dato la loro adesione all’iniziativa a titolo gratuito.

La distribuzione giornaliera dei pasti sarà effettuata secondo la seguente organizzazione:

Asilo Nido Comunale Zerella, Via Fratelli Rosselli: Associazione Croce Rossa Italiana- Comitato di Benevento;

Sede Protezione Civile, Rione Santa Maria degli Angeli: Associazione Protezione Civile di Benevento;

Edificio Scolastico di Via Grimoaldo Re: Associazione Misericordia di Benevento.

In subordine, la distribuzione dei pasti potrà avvenire a domicilio, in conformità al principio di domiciliarità, per chi è impossibilitato a muoversi, per le persone poste in quarantena e per le altre necessità rilevate dal servizio sociale professionale, come previsto dalla normativa vigente. L’eventuale ritiro da parte di persona diversa dal richiedente potrà essere effettuato solo compilando atto di delega, accompagnato da copia del documento d’identità sia del delegato che del delegante.

Il Comune di Benevento può provvedere alla revoca del beneficio nel caso di: