Coronavirus, Cristiano Ronaldo: "Restate a casa per aiutare i dottori"

Cristiano Ronaldo, attraverso i propri profili social ufficiali, su Twitter ed Instagram, ha pubblicato oggi un nuovo messaggio in relazione all'emergenza legata al contagio da Coronavirus (COVID-19).

Queste le parole del fuoriclasse portoghese della Juventus: "In questo momento difficile per tutto il mondo, siamo grati per le cose che contano davvero: la nostra salute, la nostra famiglia ed i nostri cari. Restate a casa e aiutiamo tutti i medici ed i dottori che lottano per salvare vite umane".