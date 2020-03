Coronavirus, Inter: rinviato il rientro dei giocatori dall'estero

Inizialmente fissato in data 4 aprile (tenendo conto dei 14 giorni di quarantena da osservare dal momento del rientro in Italia), il ritorno in Italia dei giocatori dell'Inter è stato rimandato a data da destinarsi (presumibilmente, verso metà aprile), secondo quanto dichiarato da Sky Sport tra le pagine del proprio sito ufficiale.

I giocatori nerazzurri che hanno lasciato il nostro Paese per tornare dalle proprie famiglie sono Handanovic, Lukaku, Eriksen, Brozovic, Moses, Godin e Young.

La data del rientro sarà definita quando la situazione legata al contagio da Coronavirus sarà meno preoccupante.