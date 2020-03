Coronavirus, Tottenham: "Stadio a disposizione per dare aiuto"

I gol non sempre si fanno in campo: bellissima iniziativa quella del Tottenham che, attraverso un comunicato ufficiale, ha informato che lo stadio degli Spurs sarà utilizzato per supportare le persone colpite da Coronavirus nella propria comunità.

"Il Club ha offerto alla Nhs le sue strutture: il parcheggio sotterraneo dell'impianto verrà utilizzato come base dalla London Food Alliance per la distribuzione di generi alimentari per le persone più vulnerabili", si legge nel Comunicato del Club.