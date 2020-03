Coronavirus - Fiorentina, Commisso: "Nostri giocatori tutti a casa"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto a Gr Parlamento in merito all'emergenza legata al contagio da Coronavirus, in relazione al club Viola: "Grazie a Dio nessuno dei nostri tesserati si trova più in ospedale, sono tutti a casa."

"Ma l'emergenza" - sottolinea Commisso - "non è ancora finita. Non sappiamo quando arriveremo a zero casi. Il mio augurio è che il virus non arrivi al Sud".

