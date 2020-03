Bari, Marfella: "Supereremo questo momento. Restiamo a casa"

Nell'appuntamento di "Ask to.." è giunto il turno di Davide Marfella, secondo portiere dei galletti, protagonista nell promozione dalla Serie D alla Serie C. โ €

"๐˜˜๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ช ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ด๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ช, ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ‘๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ข๐˜บ’ ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ช ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ข ๐˜ง๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ข, ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ข ๐˜ง๐˜ช๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข๐˜ต๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ช ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ค๐˜ช ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ. ๐˜š๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ, ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ข ๐˜ค๐˜ข๐˜ด๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช ๐˜ฅ’๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฐ.โ €๐˜•๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ช ๐˜ด๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ช ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ช ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ข๐˜จ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ; ๐˜ฎ๐˜ช ๐˜ง๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ข๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ต๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ". โ €โ €โ €