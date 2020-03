ACCADDE OGGI - 31/03/2001: Bari-Lecce 3-2: Paolo Poggi decide il derby

Esattamente 19 anni fa, il Bari di Fascetti vinceva per 3-2 il derby contro il Lecce: una delle rare soddisfazioni della stagione 2000/01, che si concluse con la retrocessione in Serie B dei biancorossi.

Per ben due volte i galletti andarono sotto nel punteggio, per effetto della doppietta di Vugrinec (al 16' ed al 44'), inframmezzata dal pareggio di Daniel Andersson. Nella ripresa ancora lo svedese, questa volta su rigore, realizza il pari, con il gol della vittoria che arriva proprio in extremis, grazie ad un colpo di testa di Paolo Poggi.

Questo il tabellino della sfida:

BARI: Gillet, Innocenti, Neqrouz, Mazzarelli, Said (67' Perrotta), Andersson, Marcolini, Bellavista (40' Collauto), Osmanovski, Masinga, Cassano (46' Poggi). All. Fascetti.

LECCE: Chimenti, Savino, Dainelli, Viali, Balleri, Conticchio (90' Vasari), Giorgetti (70' Piangerelli), Tonetto, Ingesson, Lucarelli, Vugrinec. All. Cavasin.

Reti: 16' Vugrinec, 36' D. Andersson, 44' Vugrinec, 50' D. Andersson (rig.), 92' Poggi.