Coronavirus. Salvemini: "A Lecce città nessun nuovo caso in 48 ore"

Il quotidiano aggiornamento del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, sugli aggiornamenti in città relativi all'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole:

Non si registrano nuovi casi positivi a Lecce città, questo è un risultato che ci conforta ci incoraggia e ci allieta ed è anche merito del comportamento largamente responsabile e maturo della comunità leccese. I posti di terapia intensiva occupati in tutta la Regione sono il 30%, quindi una situazione che ci permette di gestire tutti i casi. A livello nazionale la propagazione del contagio è in flessione, ci vorrà ancora tempo, ma se continuiamo così arriveremo presto allo stop della diffusione.

Per quanto riguarda le verifiche delle Forze dell'ordine, ieri abbiamo avuto 231 controlli e ci sono state 4 sanzioni, visitate 72 attività commerciali ed è stata disposta la sospensione dell'attività di un bar che continuava ad essere aperto e a servire caffè. Mi raccomando è importante mantenere il distanziamento sociale quando si esce a fare la spesa o quando si va in posta. Come ho detto ieri: chi ha immaginato che i provvedimenti andassero in scadenza proprio alla vigilia di Pasqua e quindi si potesse organizzare una gita, deve sapere che le misure del Governo verranno confermate per almeno altri 15 giorni.

Attenzione a non allontanarsi troppo dalla propria abitazione quando si esce per fare la spesa: noi non vogliamo impedire di trovare il supermercato che offre prezzi più bassi, ma è la necessità di diminuire al minimo il numero di persone che si spostano. Vicino alla Stazione ci sono assembramenti: si tratta di persone senza fissa dimora, come possono restare a casa se la casa non ce l'hanno? Purtroppo sono persone molto fragili, l'amministrazione sta garantendo loro un tetto dove dormire, di usufruire di un bagno e doccia e della colazione: non abbiamo al momento un posto dove possano passare le ore diurne.

Per quanto riguarda i buoni spesa: ieri la giunta ha approvato la delibera di avvio del procedimento che trasferisce al dirigente delle politiche sociali. Nella tarda mattina verrà pubblicato l'avviso rivolto ai titolari delle attività commerciali per offrirsi come punto vendita che ritira i buoni spesa. Avremo due numeri telefonici: i cittadini possono chiamare un numero verde, risponderanno degli operatori che assisteranno il cittadino nella predisposizione dei dati necessari per richiederli. Avrete comunque tutte le indicazioni necessarie nelle prossime ore.